Deycimont Vosges Deycimont Vosges Le Foyer Rural de Deycimont propose une réunion d’information danse de salon & danse de ligne Vendredi 8 avril 2022

à partir de 20h00 à la salle communale de Deycimont Mado et Etienne proposent de vous rencontrer pour vous faire découvrir la danse de salon et la danse en ligne Si vous êtes intéressés par ces cours, ils pourront se mettre en place les vendredis soir (horaires à définir lors de la réunion) +33 6 01 23 06 58 Canva

