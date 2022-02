Réunion d’information « Conseil numérique » Médiathèque de Neuvy sur Loire Neuvy-sur-Loire Catégories d’évènement: Neuvy-sur-Loire

Médiathèque de Neuvy sur Loire, le mardi 22 février à 16:00

Médiathèque de Neuvy sur Loire Renseignements : auprès de votre médiathécaire au 0386392355 Rencontrez les conseillers numériques à partir de 16h à Neuvy sur Loire. Démarches administratives, cloud, internet, tablettes…Venez avec vos questions ! Contact Conseiller numérique Nièvre: Stéphane Vallée tel: 0632735732 Mail : [stephane.vallee@nievre.fr](mailto:stephane.vallee@nievre.fr)

Gratuit sur inscription, pass vaccinal

2022-02-22T16:00:00 2022-02-22T18:00:00

