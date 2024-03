Réunion d’information CHAM 2024-2025 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges, samedi 10 février 2024.

Réunion d’information CHAM 2024-2025 Classes à horaires aménagés musicales du conservatoire Samedi 10 février, 09h30, 11h00 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges

Les CHAM (Classes à horaires aménagés musicales) donnent la possibilité aux élèves d’associer une pratique artistique engagée à des études générales.

Les élèves des CHAM bénéficient d’un allègement de l’horaire officiel d’enseignement général, sans qu’aucune matière ne soit supprimée, ni le programme modifié.

Les classes à horaires aménagés musicales (CHAM) permettent un accès à une éducation artistique de qualité et offrent une ouverture culturelle riche.

Si vous souhaitez vous renseigner sur ce dispositif, n’hésitez pas à assister aux réunions d’information qui auront lieu le Samedi 10 février 2024 au Conservatoire à 9h30 pour l’entrée en CE1 et autres classes de l’école élémentaire et à 11h00 pour les classes du collège.

Pour consulter la plaquette de présentation du dispositif, cliquez ICI.

Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 9, rue Fitz-James Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

