Réunion d’information BAFA – stages d’approfondissement Espace Jeunes Anne Frank, 24 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Pour exercer des responsabilités d’encadrement et travailler régulièrement pendant l’année avec des enfants, le BAFA, Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur est la solution. Réunion d’information BAFA, stages d’approfondissement, vendredi 24 septembre 2021 à 19h —————————————————————————————- ### Informations et inscription au stage d’approfondissement BAFA du 24 au 29 octobre 2021 ou du 24 avril au 7 mai 2022 Réunion d’information et d’inscription aux sessions d’approfondissement mises en œuvre par l’[Institut de Formation, d’Animation et de Conseil IFAC](http://www.ifac.asso.fr/). Ces stages forment de futurs animateurs et valident la troisième partie du BAFA, brevet qui permet d’encadrer des enfants en séjours de vacances ou en accueils de loisirs. Les conditions nécessaires : être en possession du stage de formation générale ainsi que de son stage pratique validés et être sélectionné après entretien avec un responsable du CLAVIM. _À l’issue de la réunion les candidats s’inscrivent pour des entretiens de sélection en fonction du nombre limité de places disponibles._

Avoir plus de 17 ans et moins de 22 ans au premier jour du stage et avoir été sélectionné après un entretien avec un responsable du CLAVIM.

Formation à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de vacances ou en accueils de loisirs.

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



