Réunion d'information association Div Yezh

Maison des associations, Ploeren, le vendredi 8 avril à 16:30

Venez rencontrer les parents d’élèves à l’occasion de la réunion d’information sur l’association Div Yezh. L’occasion de poser toutes vos questions sur le bilinguisme français-breton à l’école maternelle.

2022-04-08T16:30:00 2022-04-08T18:00:00

