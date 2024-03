Réunion d’information à Nantes : Le breton en 6 mois Centre Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain, mardi 26 mars 2024.

Réunion d’information à Nantes : Le breton en 6 mois Réunion d’information à Saint-Herblain (Nantes) le mardi 26 mars 2024 à 18h30. « Le tour du breton en 180 jours » pour la session de septembre 2024. Mardi 26 mars, 18h30 Centre Yezhoù ha Sevenadur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T18:30:00+01:00 – 2024-03-26T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T18:30:00+01:00 – 2024-03-26T19:30:00+01:00

Skol an Emsav propose une réunion d’information à Saint-Herblain (Nantes) pour toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur notre centre de formation et plus particulièrement sur la formation intensive de 6 mois qui se tiendra à partir de septembre 2024 à Saint-Herblain (Nantes).

→ du 3 septembre 2024 au 18 mars 2025

Le tour du breton en 180 jours. Pour débutants. Formation professionnelle intensive en langue bretonne. 6 mois à temps plein (35h / semaine). Prérequis : aucun. Financement et aides possibles par la Région. Plus d’informations en cliquant ici !

Réunion d’information

→ mardi 26 mars 2024 à 18h30

→ Yezhoù ha Sevenadur – salle de réunion – 12 avenue de l’Angevinière, 44800 Saint-Herblain

Au programme de cette réunion :

Parcours et dossier d’inscription

Financements

Programme et méthodes

Organisation de la formation

Débouchés et motivation (emploi, famille, vie associative et culturelle)

C’est donc avec plaisir et convivialité que nous vous accueillerons pour cette soirée d’information et d’échange !

Centre Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCWZo4mT4xIwTafEi8cOgFYR3jCRDBPuZJp3l5WjgPy-Nb_w/viewform »}]

formation apprendre le breton