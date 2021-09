Le Mans Conférence en visio Le Mans, Sarthe Réunion d’information (53-72) Conférence en visio Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

_Vous êtes étudiant.e ou jeune diplômé.e d’un établissement de l’enseignement supérieur en Sarthe ou en Mayenne (public ou privé) et vous souhaitez développer un projet entrepreneurial ?_ Le PÉPITE des Pays de la Loire délivre aux étudiant.e.s qui en font la demande le Statut National Étudiant-Entrepreneur, dispositif clé pour tout.e étudiant.e ou jeune diplômé.e qui souhaite se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Venez échanger tous **les Mercredis de 12h30 à 13h30** en visioconférence.

sur inscription

Le Pépite des Pays de la Loire vous invite à participer à une réunion d’information récurrente sur le Statut National Étudiant-Entrepreneur. Conférence en visio le mans Le Mans Sarthe

