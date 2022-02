Réunion d’info sur le sommeil (en visio) Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Réunion d’info sur le sommeil (en visio) Saint-Quentin, 18 mars 2022, Saint-Quentin. Réunion d’info sur le sommeil (en visio) Saint-Quentin

2022-03-18 18:00:00 – 2022-03-18 19:00:00

Saint-Quentin Aisne A l’occasion de la journée nationale du Sommeil, les équipe de l’Hôpital Privé Saint Claude ont le plaisir de vous convier à une réunion d’information !

– Vous avez des questions concernant le sommeil ?

– Ou vous dormez mal?

– Ou vous souhaitez connaitre les prises en charge au sein de l’établissement ?

HOPITAL PRIVÉ SAINT-CLAUDE

