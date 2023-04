Visite découverte « Dans le sillage des Normands Réunion des Musées Métropolitains, 23 avril 2023, Rouen.

Visite découverte « Dans le sillage des Normands Dimanche 23 avril, 16h30 Réunion des Musées Métropolitains Durée : 1h30 / tarif : 10 € – TR 8€ – gratuit moins de 12 ans / 30 personnes maximum / réservations à effectuer auprès de Rouen Tourisme : https://www.visiterouen.com/visites-guidees-reserver/ /

Des premières attaques vikings aux derniers feux du duché et en lien avec les objets présentés dans le cadre de l’exposition, laissez-vous guider dans les rues de Rouen. Des musées à la cathédrale, partez à la découverte des trésors et des lieux qui ont marqué l’histoire d’une capitale de la Normandie ducale.

Visite proposée par l’office de Tourisme et le label Ville et Pays d’Art et d’Histoire.

Départ du musée des Beaux-Arts et arrivée aux musées Beauvoisine

2023-04-23T16:30:00+02:00 – 2023-04-23T18:00:00+02:00

