Villeneuve-les-Genêts Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre Villeneuve-les-Genêts, Yonne Réunion des adhérents Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre Villeneuve-les-Genêts Catégories d’évènement: Villeneuve-les-Genêts

Yonne

Réunion des adhérents Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre, 13 novembre 2021, Villeneuve-les-Genêts. Réunion des adhérents

du samedi 13 novembre au vendredi 13 octobre 2023 à Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre

Tous les 13 du mois, Nous nous retrouvons pour parler de la vie du café associatif, des événements à proposer, et partager de bons moments !

Ouvert à toutes et tous

Du café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre. Venez parler de la vie du café associatif, des événements à proposer, et partager de bons moments ! Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre 27 rue principale, Villeneuve les Genêts Villeneuve-les-Genêts Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T19:00:00 2021-11-13T21:00:00;2021-12-13T19:00:00 2021-12-13T21:00:00;2022-01-13T19:00:00 2022-01-13T21:00:00;2022-02-13T19:00:00 2022-02-13T21:00:00;2022-03-13T19:00:00 2022-03-13T21:00:00;2022-04-13T19:00:00 2022-04-13T21:00:00;2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T21:00:00;2022-06-13T19:00:00 2022-06-13T21:00:00;2022-07-13T19:00:00 2022-07-13T21:00:00;2022-08-13T19:00:00 2022-08-13T21:00:00;2022-09-13T19:00:00 2022-09-13T21:00:00;2022-10-13T19:00:00 2022-10-13T21:00:00;2022-11-13T19:00:00 2022-11-13T21:00:00;2022-12-13T19:00:00 2022-12-13T21:00:00;2023-01-13T19:00:00 2023-01-13T21:00:00;2023-02-13T19:00:00 2023-02-13T21:00:00;2023-03-13T19:00:00 2023-03-13T21:00:00;2023-04-13T19:00:00 2023-04-13T21:00:00;2023-05-13T19:00:00 2023-05-13T21:00:00;2023-06-13T19:00:00 2023-06-13T21:00:00;2023-07-13T19:00:00 2023-07-13T21:00:00;2023-08-13T19:00:00 2023-08-13T21:00:00;2023-09-13T19:00:00 2023-09-13T21:00:00;2023-10-13T19:00:00 2023-10-13T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-les-Genêts, Yonne Autres Lieu Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre Adresse 27 rue principale, Villeneuve les Genêts Ville Villeneuve-les-Genêts lieuville Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre Villeneuve-les-Genêts