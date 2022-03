Réunion des adhérents à Talant Talant Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Talant

Réunion des adhérents à Talant Talant, 25 mai 2022, Talant. Réunion des adhérents à Talant Talant

2022-05-25 – 2022-05-25

Talant Côte-d’Or EUR Envie de faire entendre votre voix et de découvrir les derniers projets de la LPO ? Profitez d’une nouvelle

formule de la réunion des adhérents pour donner votre avis sur plusieurs ateliers thématiques.

RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

pass sanitaire demandé

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ». Envie de faire entendre votre voix et de découvrir les derniers projets de la LPO ? Profitez d’une nouvelle

formule de la réunion des adhérents pour donner votre avis sur plusieurs ateliers thématiques.

RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

pass sanitaire demandé

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ». Talant

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Talant Autres Lieu Talant Adresse Ville Talant lieuville Talant Departement Côte-d'Or

Talant Talant Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talant/

Réunion des adhérents à Talant Talant 2022-05-25 was last modified: by Réunion des adhérents à Talant Talant Talant 25 mai 2022 Côte-d'Or Talant

Talant Côte-d'Or