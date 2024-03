RÉUNION DÉCOUVERTE – Développez et sécurisez votre projet entrepreneurial ! MIE – Couveuse Anabase Bordeaux, lundi 8 avril 2024.

RÉUNION DÉCOUVERTE – Développez et sécurisez votre projet entrepreneurial ! Notre conseiller vous présentera comment le dispositif de la région Nouvelle-Aquitaine et notre Couveuse d’entreprise peuvent vous accompagner pour développer et tester votre projet entrepreneurial. Lundi 8 avril, 14h00 MIE – Couveuse Anabase Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T14:00:00+02:00 – 2024-04-08T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-08T14:00:00+02:00 – 2024-04-08T16:00:00+02:00

DÉROULÉ DE LA RÉUNION DÉCOUVERTE

Lors de cette réunion de 2h, nous vous présenterons :

Notre dispositif d’accompagnement entrepreneurial en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine. Vous découvrirez les accompagnements dans leur ensemble, durée, thématiques abordées lors de nos rendez-vous, ainsi que notre capacité à nous adapter à votre projet, quelle que soit son étape d’avancement.

Notre Couveuse d’entreprise, qui pourrait être une suite logique à l’accompagnement. Nous vous expliquerons comment et pourquoi la couveuse est l’une des meilleures solutions et un réél tremplin pour démarrer votre projet entrepreneurial en toute sécurité et plus sereinement.

Lundi 8 Avril

⌚ 14h – 16h

180 rue Judaïque, 33000 Bordeaux ( Entrée rue Brizard )

Inscription : https://anabase-mie.org/quinzaine-creation/

⚠️ Places limitées, sur inscription ⚠️

MIE – Couveuse Anabase 180 rue Judaïque, Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Bruno Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://anabase-mie.org/quinzaine-creation/ »}] [{« link »: « https://anabase-mie.org/quinzaine-creation/ »}]

sécuriser accompagnement

Développez et sécurisez votre projet entrepreneurial !