**vous êtes conviés à la réunion du groupe Santé Sécu de la Convergence aux fins de concevoir la suite de la campagne sur les 75 ans de la Sécurité sociale menée par la Convergence nationale Services Publics**

—————————————————————————————————————————————————————————————————————– Nous écouterons alors vos suggestions pour la poursuite de cette campagne dans la mesure où nous avons décidé de fonctionner de façon plus horizontale avec ceux qui veulent participer au cœur de cette campagne. Lors des réunions précédentes, nous avions parlé de travailler sur une focale aux alentours du 24 avril et du 22 mai, respectivement le 74ème anniversaire de la première élection des gestionnaires de la Sécurité sociale par tous les assurés sociaux et le 75ème anniversaire de la première grande loi d’Ambroise Croizat portant généralisation du régime général de la sécurité sociale. Mais toute autre demande sera examinée.

https://zoom.us/j/92239234426?pwd=MllWN3QvWGtFOStvM2ZjNXZZSzBIUT09

