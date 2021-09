Aix-en-Provence En ligne Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Réunion de rentrée En ligne Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Réunion de rentrée En ligne, 7 septembre 2021, Aix-en-Provence. Réunion de rentrée

En ligne, le mardi 7 septembre à 19:00

Lors de cette réunion de rentrée, venez rencontrer les bénévoles du groupe local d’Oxfam France pour en savoir plus sur nos activités, poser vos questions et pourquoi pas vous engager !

Demander le lien zoom par message électronique.

Le groupe local vous accueille ! En ligne Aix en Provence, France Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-07T19:00:00 2021-09-07T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu En ligne Adresse Aix en Provence, France Ville Aix-en-Provence lieuville En ligne Aix-en-Provence