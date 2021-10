Erquy La Vieux Ville Côtes-d'Armor, Erquy Réunion de quartier : Le Chalet / Saint-Aubin / la Ville Ory La Vieux Ville Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Les réunions de quartier sont des réunions publiques d’échanges entre les habitants et les élus de la Commune d’Erquy. Quartier Le Chalet / Saint-Aubin / la Ville Ory Samedi 30 octobre 2021 15h30 – barnum à la Vieux Ville Avec Roxane DONNARD et Christian LANCESSEUR [reunions-de-quartier-courrier.pdf](https://www.ville-erquy.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-18-reunions-de-quartier-courrier.pdf)

Accès libre et gratuit

2021-10-30T15:30:00 2021-10-30T17:00:00

