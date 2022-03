RÉUNION DE QUARTIER Gymnase La Palanque Launaguet Catégorie d’évènement: Launaguet

C’est reparti pour les réunions de quartier! La première concerne les habitants du **quartier Les Sables / Les Sablettes et se tiendra le jeudi 17 mars à 18h30 au club house du basket au gymnase La Palanque.** Les réunions de quartier permettent aux habitants de Launaguet de rencontrer et échanger avec les élus qui vivent dans leur quartier. Gymnase La Palanque Chemin de la Palanque, Launaguet Launaguet

