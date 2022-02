Réunion de prévention « Le bien-être dans mon corps et dans ma tête » Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Réunion de prévention « Le bien-être dans mon corps et dans ma tête » Salle des fêtes Robert Sauvion, 17 mars 2022, Naintré. Réunion de prévention « Le bien-être dans mon corps et dans ma tête »

Salle des fêtes Robert Sauvion, le jeudi 17 mars à 14:30

Adressée aux seniors pour prendre soin de soi et acquérir les bons réflexes au quotidien, quel que soit sonrégime de retraite. Entrée gratuite. Inscriptions avant le 7 mars 2022. Présentation du pass vaccinal. Renseignement et inscritpion : 05 49 44 56 36 – [[prevention@msaservices-poitou.fr](mailto:prevention@msaservices-poitou.fr)](mailto:prevention@msaservices-poitou.fr)

Entrée gratuite

organisée par la MSA Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T14:30:00 2022-03-17T17:00:00

