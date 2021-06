Massy salle Bernard Buffet Essonne, Massy réunion de présentation habitat participatif à Massy salle Bernard Buffet Massy Catégories d’évènement: Essonne

Massy

réunion de présentation habitat participatif à Massy salle Bernard Buffet, 29 juin 2021-29 juin 2021, Massy. réunion de présentation habitat participatif à Massy

du mardi 29 juin au mardi 26 octobre à salle Bernard Buffet

Réunion d’information pour présenter les 4 logements disponibles à destination des familles dans le quartier Les Graviers. Proche nature et transports, acquisition en VEFA et PSLA selon ressources. Assistez à la réunion en visio-conférence ou venez nous retrouver salle B. Buffet (selon conditions sanitaires) et posez vos questions. Pour vous inscrire et obtenir des précisions sur le lieu de la réunion ou le lien internet le cas échéant, contactez-nous à l’adresse [contact@hp-les-gravillons.fr](mailto:contact@hp-les-gravillons.fr)

gratuit

4 logements familiaux disponibles proche nature et transports salle Bernard Buffet 14 rue du Pileu 91300 Massy Massy Le Pileu Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T19:15:00 2021-06-29T20:15:00;2021-07-27T19:15:00 2021-07-27T20:15:00;2021-08-31T19:15:00 2021-08-31T20:15:00;2021-09-21T19:15:00 2021-09-21T20:15:00;2021-10-26T19:15:00 2021-10-26T20:15:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Massy Étiquettes évènement : Autres Lieu salle Bernard Buffet Adresse 14 rue du Pileu 91300 Massy Ville Massy lieuville salle Bernard Buffet Massy