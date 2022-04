RÉUNION DE PRÉSENTATION DES BIJOUX MAGNÉTIQUES Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle Réunion de présentation des bijoux magnétiques par Mme Sylviane LICATA. Le phénomène du magnétisme et ses effets sur la terre est bien connu ; mais qu’en est ‘il de son influence sur notre corps ? Outre l’action bénéfique qu’ils pourraient avoir, les bijoux magnétiques constituent de parfaits accessoires de mode. A partir de 14h au Club Barrabino. Forbach

