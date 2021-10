Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna, Jura Réunion de présentation des Ateliers Bons Jours Val d’Epy Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna Catégories d’évènement: Beaufort-Orbagna

Jura

Réunion de présentation des Ateliers Bons Jours Val d’Epy Beaufort-Orbagna, 3 novembre 2021, Beaufort-Orbagna. Réunion de présentation des Ateliers Bons Jours Val d’Epy 2021-11-03 – 2021-11-03 Salle d’activité 42 rue de l’Eglise

Beaufort-Orbagna Jura Beaufort-Orbagna Réunion de présentation des Ateliers Bons Jours

Mercredi 3 novembre 2021 à 10h. Inscription obligatoire.

Salle de convivialité 42 rue de l’Eglise 39160 Val d’Epy Suivez les informations sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/msaportedujura/?ref=pages_you_manage Pour s’inscrire ou pour plus d’information vous pouvez contacter :

Fédération ADMR du Jura – Justine LACROIX, secrétaire des ateliers Bons Jours

06 84 23 37 64 / 09 74 77 55 02 / jlacroix@fede39.admr.org Réunion de présentation des Ateliers Bons Jours

