Réunion de présentation de Supercoop Evénement en ligne, 23 février 2022, Bordeaux.

Réunion de présentation de Supercoop

Evénement en ligne, le mercredi 23 février à 18:30

Cette réunion est destinée à toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le fonctionnement de notre supermarché. La participation à une telle réunion est indispensable pour les personnes qui souhaitent rejoindre les rangs des coopératrices et des coopérateurs de Supercoop. Au programme : * Présentation de Supercoop : histoire, valeurs, ambitions, organisation, objectifs, politique d’achats, fournisseurs, produits, etc. * Explications détaillées sur le fonctionnement de la coopérative: organisation des créneaux de participation, règlement intérieur etc.

Sur inscription

Evénement en ligne Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T18:30:00 2022-02-23T20:00:00