La fermeture estivale du BarCo aura lieu du 25 juillet au 2 septembre. On vous explique: A l’instar de ce que nous avions mis en place l’été dernier, nous vous proposons de nous retrouver le dimanche 11 juillet prochain à 15h pour préparer l’été au BarCo. L’idée est de réfléchir ensemble aux activités que nous pourrions mettre en place, durant la fermeture estivale. Plus d’info le jour J, Nous vous attendons! Réunion de préparation de l’été au Bar Commun Le Bar Commun 135 rue des Poissonniers, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

