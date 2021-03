Paris Bercy Paris Réunion de l’Alliance européenne des batteries Bercy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bercy, le vendredi 12 mars à 10:00

Réunion de l’Alliance européenne des batteries avec Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, chargé des Relations interinstitutionnelles et de la Prospective, Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, et Peter Altmaier, ministre de l’Economie et de l’Energie de la République fédérale d’Allemagne

A l'issue Conférence de presse conjointe par visioconférence Bruno Le Maire

2021-03-12T10:00:00 2021-03-12T10:30:00

