Ille-et-Vilaine

le vendredi 18 mars à 15:00

La commission de contrôle des listes électorales se réunira le vendredi 18 mars 2022 à 15h, salle du Conseil municipal, en séance publique. **Composition de la commission :** Richard FERNANDEZ, Michel CAILLARD, Béatrice HONORÉ, Yvan de PORTZAMPARC, Martine LEBRUN. En séance publique Mairie 44 avenue André Bonnin 35 135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

2022-03-18T15:00:00 2022-03-18T16:00:00

