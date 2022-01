Réunion de concertation sur l’évolution de la rue Saint-Merri Mairie Paris Centre, 21 janvier 2022, Paris.

Réunion de concertation sur l’évolution de la rue Saint-Merri

Mairie Paris Centre, le vendredi 21 janvier à 18:30

La Mairie de Paris Centre et la Ville de Paris souhaitent poursuivre la dynamique d’aménagement des abords des établissements scolaires. Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier », qui vise à coordonner les travaux sur l’espace public dans le temps et l’espace, 3 rues sont ainsi retenues dans le quartier du Marais et des Iles : la rue Saint-Louis-en-l’Ile, le barreau Est de la Place des Vosges, et la rue des Vertus (aménagement existant à renforcer). La Mairie de Paris Centre souhaite également aménager les abords de 2 écoles en dehors du périmètre de la démarche « Embellir votre quartier » : la rue Saint-Roch et les abords de l’école du 42 rue Dussoubs. Enfin la rue Saint-Merri, dont un premier aménagement a été mis en place en 2020, pourra également évoluer à partir du retour d’expérience du fonctionnement actuel réalisé lors d’ateliers participatifs tenus au premier semestre 2021. **La Mairie de Paris Centre souhaite initier la concertation avec des marches exploratoires rassemblant communautés scolaires, riverains, conseillers de quartier, commerçants et comité des mobilités actives. Le Conseil des enfants de Paris Centre participera également aux réflexions sur certaines rues.** **La réunion de concertation sur l’évolution de la rue Saint-Merri est prévue le vendredi 21 janvier 2022 à 18h30, en visioconférence.** [**[https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/rues-aux-ecoles-a-paris-centre-concertation-sur-trois-nouvelles-rues-16865](https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/rues-aux-ecoles-a-paris-centre-concertation-sur-trois-nouvelles-rues-16865)**](https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/rues-aux-ecoles-a-paris-centre-concertation-sur-trois-nouvelles-rues-16865)

Mairie Paris Centre 2 rue Eugène Spuller Paris Quartier des Enfants-Rouges



