PL Guérin 1 rue Alexandre Ribot 29200Brest, le jeudi 1 juillet à 20:00

Création d’un collectif pour imaginer autre chose que des constructions sur un lieu unique en centre ville.

Participation libre

2021-07-01T20:00:00 2021-07-01T21:30:00

