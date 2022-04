Réunion d’artistes dans l’atelier d’Isabey. Promotion d’une nouvelle communauté d’artistes ? Musée Cognacq-Jay, 20 mai 2022, Paris.

Conférence par Claire Betelu, maître de conférences, Paris 1 Panthéon Sorbonne, conservatrice-restauratrice de peinture. Cette conférence est organisée par le GIS Sociabilités dans le cadre du cycle Représenter la sociabilité urbaine de Hogarth à Boilly à l’occasion de l’exposition Boilly. Chroniques parisiennes.

Date et horaire exacts : Le vendredi 20 mai 2022

de 17h00 à 19h00

gratuit

En 1798, Louis-Léopold Boilly expose au Salon Réunion d’Artistes dans l’atelier d’Isabey. Le peintre, connu pour ses talents de portraitiste, soumet au jury rétabli cette année-là, une composition ambitieuse : trente et une figures masculines sur un fond élégant étrusque dans un format réduit caractéristique des scènes de genre. Séduit, le public loue le réalisme des portraits et se plait à reconnaître les figures connues de la scène artistique parisienne contemporaine, autant des beaux-arts que des arts de la scène. Représentation des liens d’amitié ? de connexions artistiques ou politiques ? Boilly joue des codes de la peinture et du théâtre afin de promouvoir une communauté qui se reconstruit sous le Directoire. Dans le cadre de cette conférence, nous reviendrons sur l’étude du processus de création du tableau qui éclaire le projet iconographique de Boilly. Dans un deuxième temps, nous tâcherons d’expliciter les liens qui existent entre ces différents acteurs de la scène artistique et de comprendre la place de Boilly au cœur de ce réseau.

Claire Betelu est maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UFR03), membre de l’équipe d’accueil Histoire Culturelle et Sociale de l’Art (HiCSA) et directrice de la mention CRBC à Paris 1. Conciliant ses activités de recherche et de restauration de peinture, Claire Betelu étudie les processus de création et de dégradation des œuvres peintes pour les périodes moderne et contemporaine. Elle est à l’initiative du projet PictOu qui se propose de documenter la technique picturale de Jean-Baptiste Oudry.

La conférence a lieu en présentiel au musée dans la limite des places disponibles et en distanciel via Zoom. Participation libre sur inscription obligatoire.

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir Paris 75003

Contact : https://www.museecognacqjay.paris.fr/agenda/reunion-dartistes-dans-latelier-disabey-promotion-dune-nouvelle-communaute-dartistes Alain.Kerherve@univ-brest.fr https://facebook.com/museecognacqjay https://twitter.com/museecognacqjay

RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean