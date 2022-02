réunion d’accueil habitat participatif à Massy halle des graviers Massy Catégories d’évènement: Essonne

Massy

réunion d’accueil habitat participatif à Massy halle des graviers, 29 mars 2022, Massy. réunion d’accueil habitat participatif à Massy

du mardi 29 mars au mardi 28 juin à halle des graviers

4 logements familiaux disponibles Proche nature et transports, acquisition en VEFA et PSLA réunion la halle des Graviers 41 rue Jean Jaurès à Massy [contact@hp-les-gravillons.fr](mailto:contact@hp-les-gravillons.fr) [https://www.hp-les-gravillons.fr/wiki/?PagePrincipale](https://www.hp-les-gravillons.fr/wiki/?PagePrincipale) [https://www.facebook.com/lesgravillons](https://www.facebook.com/lesgravillons)

entrée libre

réunion pour présenter les logements disponibles sur inscription halle des graviers 41 rue Jean Jaurès , Massy Massy Les Graviers Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T19:15:00 2022-03-29T20:15:00;2022-04-19T19:15:00 2022-04-19T20:15:00;2022-05-31T19:15:00 2022-05-31T20:15:00;2022-06-28T19:15:00 2022-06-28T20:15:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Massy Autres Lieu halle des graviers Adresse 41 rue Jean Jaurès , Massy Ville Massy lieuville halle des graviers Massy Departement Essonne

halle des graviers Massy Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/massy/

réunion d’accueil habitat participatif à Massy halle des graviers 2022-03-29 was last modified: by réunion d’accueil habitat participatif à Massy halle des graviers halle des graviers 29 mars 2022 halle des graviers Massy Massy

Massy Essonne