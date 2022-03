Réunion commission asso / enfance / social Mairie de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

Tarn

Réunion commission asso / enfance / social Mairie de Penne, 16 mars 2022, Penne. Réunion commission asso / enfance / social

Mairie de Penne, le mercredi 16 mars à 17:30

ODJ : suivi et avancées des différents dossiers : salle des fêtes, tennis, école… Mairie de Penne – Réunions Mairie de Penne 81140 PENNE Penne Prat Fieyral Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T17:30:00 2022-03-16T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Penne, Tarn Autres Lieu Mairie de Penne Adresse 81140 PENNE Ville Penne lieuville Mairie de Penne Penne Departement Tarn

Mairie de Penne Penne Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penne/

Réunion commission asso / enfance / social Mairie de Penne 2022-03-16 was last modified: by Réunion commission asso / enfance / social Mairie de Penne Mairie de Penne 16 mars 2022 Mairie de Penne Penne Penne

Penne Tarn