Réunion Comment lutter contre les frelons asiatiques et protéger nos abeilles ? Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche, vendredi 9 février 2024.

Comment lutter contre les frelons asiatiques et protéger nos abeilles ? Réunion animée par Denis Bettend (apiculteur). Avec la participation de Véronique Louwagie (députée) et Jean Claude Lenoir (président de la Communauté de Communes du Pays de Mortagne-au-Perche).

1 piège offert à chaque participant.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:30:00

fin : 2024-02-09

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

L’événement Réunion Comment lutter contre les frelons asiatiques et protéger nos abeilles ? Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2024-02-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE