Réunion comité de quartier « Mairie »

Doubs La prochaine réunion des comités de quartier se déroulera le lundi 23 janvier pour le quartier « Mairie », à 19h au CAL.

Divers sujets propres au quartier seront évoqués, et le projet de « maison des habitants » (futur centre social) sera présenté par l’Espace de Vie Sociale. evs@ornans.fr Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans

