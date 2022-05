Réunion collectif d’habitants Brantôme en Périgord, 18 mai 2022, Brantôme en Périgord.

Réunion collectif d’habitants Espace socioculturel Le Ruban vert 5 Place de la Jeunesse Brantôme en Périgord

2022-05-18 10:30:00 – 2022-05-18 12:30:00 Espace socioculturel Le Ruban vert 5 Place de la Jeunesse

Brantôme en Périgord Dordogne Brantôme en Périgord

Venez rencontrer d’autres habitants du territoire et imaginer ensemble les prochaines activités et sorties du Ruban Vert. Laissez libre cours à vos envies et projets : tout est envisageable !

Venez rencontrer d’autres habitants du territoire et imaginer ensemble les prochaines activités et sorties du Ruban Vert. Laissez libre cours à vos envies et projets : tout est envisageable !

+33 5 53 35 19 81

Venez rencontrer d’autres habitants du territoire et imaginer ensemble les prochaines activités et sorties du Ruban Vert. Laissez libre cours à vos envies et projets : tout est envisageable !

Espace socioculturel Le Ruban vert 5 Place de la Jeunesse Brantôme en Périgord

dernière mise à jour : 2022-05-14 par