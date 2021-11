Paris ZOOMBUREAU Paris RÉUNION BUREAU ZOOMBUREAU Paris Catégorie d’évènement: Paris

RÉUNION BUREAU ZOOMBUREAU, 25 novembre 2021, Paris. RÉUNION BUREAU

ZOOMBUREAU, le jeudi 25 novembre à 08:00

Participer à la réunion Zoom [https://us02web.zoom.us/j/84320206488?pwd=dk91cWhEU2J2WVEzT29OSGNRMGJmUT09](https://us02web.zoom.us/j/84320206488?pwd=dk91cWhEU2J2WVEzT29OSGNRMGJmUT09) ID de réunion : 843 2020 6488 Code secret : 560148

Réservée aux membres du bureau

Zoom Bureau ZOOMBUREAU Internet Paris Quartier de la Plaine-de-Monceau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T08:00:00 2021-11-25T09:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu ZOOMBUREAU Adresse Internet Ville Paris lieuville ZOOMBUREAU Paris