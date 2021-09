Ramonville-Saint-Agne Maison des Associations Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Réunion bimensuelle Maison des Associations Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Réunion bimensuelle Maison des Associations, 25 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Réunion bimensuelle

du samedi 25 septembre au samedi 10 septembre 2022 à Maison des Associations

Nous recevons deux fois par mois tous ceux qui veulent maitriser leur ordinateur à l’aide des logiciels libres (Firefox, Libreoffice, GIMP, Blender…), ou améliorer, ou simplement mieux connaitre leur ordinateur. Entrée libre pour tous.

Entrée libre, la cotisation n’est pas requise

Pour tous ceux qui s’intéressent aux logiciels libres Maison des Associations 14 chemin Pouciquot 31520 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00;2022-01-01T14:00:00 2022-01-01T19:00:00;2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T19:00:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T19:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T19:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-07-02T14:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-16T14:00:00 2022-07-16T19:00:00;2022-07-30T14:00:00 2022-07-30T19:00:00;2022-08-13T14:00:00 2022-08-13T19:00:00;2022-08-27T14:00:00 2022-08-27T19:00:00;2022-09-10T14:00:00 2022-09-10T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Maison des Associations Adresse 14 chemin Pouciquot 31520 Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Maison des Associations Ramonville-Saint-Agne