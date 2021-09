Penne Salle des fêtes de Penne Penne, Tarn Réunion-bilan gestion du flux estival Salle des fêtes de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

Comme nous nous y étions engagé, il est temps de faire le bilan de la circulation et du stationnement pendant l’été sur la commune. Nous souhaitons le faire ensemble afin de recueillir de la façon la plus élargie possible vos ressentis et vos idées pour la mise en place d’un plan de circulation qui a tardé. En espérant vous retrouver nombreux Mairie de Penne – Réunions Salle des fêtes de Penne penne 81140 Penne Prat Fieyral Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:00:00

