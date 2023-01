RÉUNION/ATELIER SUR LES PRIMES INFLATION (CARBURANT, FUEL, BOIS) Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Martin-de-Londres

RÉUNION/ATELIER SUR LES PRIMES INFLATION (CARBURANT, FUEL, BOIS) Saint-Martin-de-Londres, 13 février 2023, Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres. RÉUNION/ATELIER SUR LES PRIMES INFLATION (CARBURANT, FUEL, BOIS) Place de la mairie Saint-Martin-de-Londres Hérault

2023-02-13 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-13 Saint-Martin-de-Londres

Hérault Saint-Martin-de-Londres Suite aux primes gouvernementales pour aider les ménages modestes, l’Espace France Services organise une réunion d’information/atelier pour informer et aider les usagers à faire leur demande en ligne (indemnité carburant, chèque énergie fuel et bois) le lundi 13 février à 18h dans les locaux de Saint Martin de Londres.

Les inscriptions se font auprès du service. Suite aux primes gouvernementales pour aider les ménages modestes, l’Espace France Services organise une réunion d’information/atelier pour informer et aider les usagers à faire leur demande en ligne (indemnité carburant, chèque énergie fuel et bois) le lundi 13 février à 18h dans les locaux de Saint Martin de Londres.

Les inscriptions se font auprès du service. +33 4 67 55 87 26 sml

Saint-Martin-de-Londres

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Martin-de-Londres Autres Lieu Saint-Martin-de-Londres Adresse Place de la mairie Saint-Martin-de-Londres Hérault Ville Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres lieuville Saint-Martin-de-Londres Departement Hérault

Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-londres-saint-martin-de-londres/

RÉUNION/ATELIER SUR LES PRIMES INFLATION (CARBURANT, FUEL, BOIS) Saint-Martin-de-Londres 2023-02-13 was last modified: by RÉUNION/ATELIER SUR LES PRIMES INFLATION (CARBURANT, FUEL, BOIS) Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres 13 février 2023 Hérault place de la mairie Saint-Martin-de-Londres Hérault Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres, Hérault

Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Hérault