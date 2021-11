Réunion annuelle du GDR AIEM (Approche Interdisciplinaire de l’Evolution Moléculaire) – Journées ALPHY (Alignement et Phylogeny) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR),Université de Rennes 1, 24 janvier 2022, Rennes.

Réunion annuelle du GDR AIEM (Approche Interdisciplinaire de l’Evolution Moléculaire) – Journées ALPHY (Alignement et Phylogeny)

du lundi 24 janvier 2022 au mercredi 26 janvier 2022 à Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), Université de Rennes 1

La prochaine réunion annuelle du GDR AIEM (Approche Interdisciplinaire de l’Evolution Moléculaire) et les prochaines journées ALPHY (Alignement et Phylogeny) sont organisées conjointement à Rennes, à l’université de Rennes 1, du 24 au 26 janvier 2022. Les informations et les inscriptions sont ouvertes sur le site dédié. Dates importantes: • Date limite de soumission des résumés: 3 décembre 2021 • Notification: 13 Décembre 2021 • Date limite d’inscription: 20 décembre 2021 Comité d’organisation : ECOBIO (Sylvain Glémin, Morgane Ollivier et Armelle Salmon) ; IGEPP (Julie Jaquiery et Jean-Christophe Simon). ——————- We are pleased to announce that the next annual meeting of the AIEM GDR (Interdisciplinary Approach on Molecular Evolution) and the next ALPHY (Alignements and Phylogeny) days will be jointly organized and will take place in Rennes from January 24 to 26. Information and registrations are open here. Important dates: • Deadline for abstract submission: December 3 2021 • Notification: December 13 2021 • Deadline for registration : December 20 2021. This year, Alphy and AIEM decided to organize a joint meeting, in Rennes, organized by members of ECOBIO (Sylvain Glémin, Morgane Ollivier and Armelle Salmon) and IGEPP labs (Julie Jaquiery and Jean-Christophe Simon).

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR),Université de Rennes 1 Campus de Beaulieu, bâtiment 15 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-24T09:00:00 2022-01-24T20:00:00;2022-01-25T09:00:00 2022-01-25T20:00:00;2022-01-26T09:00:00 2022-01-26T20:00:00