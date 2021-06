Penne Mairie de Penne Penne, Tarn réunion Adressage Mairie de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

Mairie de Penne, le lundi 5 juillet à 18:00

Il s’agit de la dernière réunion **adressage** concernant la dénominations des chemins de certains hameaux Lundi 5 juillet, 18h, mairie de Penne Hameaux concernés : **- Fabre** **- Vignères** **- Belaygues** **- St Paul de Mamiac** Toute personne intéressée est bienvenue Mairie de Penne – Réunions Mairie de Penne 81140 PENNE Penne Prat Fieyral Tarn

2021-07-05T18:00:00 2021-07-05T20:00:00

