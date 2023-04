La gestion des déchets verts – S’adapter au changement climatique au jardin rue gilardoni, 26 avril 2023, Retzwiller.

Les éco-jardiniers vous conseillent sur la gestion de vos déchets verts, toutes les astuces pour réussir son jardin malgré la sécheresse. Arrêtez-vous à l’espace pédagogique à l’entrée du site !.

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 17:00:00. 0 EUR.

rue gilardoni

Retzwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est



The eco-gardeners advise you on how to manage your green waste, all the tips to make a success of your garden despite the drought. Stop by the educational area at the entrance of the site!

Los eco-jardineros le aconsejarán sobre cómo gestionar sus residuos verdes y todos los consejos para cultivar un huerto con éxito a pesar de la sequía. ¡Pásate por la zona educativa a la entrada del recinto!

Die Öko-Gärtner beraten Sie über die Entsorgung Ihrer Grünabfälle und geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihren Garten trotz der Trockenheit erfolgreich gestalten können. Halten Sie am pädagogischen Bereich am Eingang des Geländes an!

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de tourisme du Sundgau