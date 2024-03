RETZ’CITAL Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne, samedi 6 avril 2024.

RETZ’CITAL Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Retz’ Cital; c’est une joyeuse troupe interprétant et mettant en scène des chansons contemporaines, qui partage avec vous public, le plaisir de chanter… Rendez-vous au théâtre municipal de Sainte-Pazanne, ambiance garantie !

3 bonnes raisons de participer à ce spectacle

Sous la direction artistique de Marie TALLEC, venez découvrir un répertoire éclectique où la chanson se veut décalée, ironique, sensible, ou drôle… Lili Cros, Dominique A, Jacques Brel, Emile & Images, Alain Bashung, Stromae, Camille, Albin de la Simone… et bien d’autres seront les invités du programme de nos prochains concerts ! Un concert à la fois vocal et scénique, mêlant avec précision tableaux burlesques ou émouvants, qui vous fera méditer avec le sourire sur les aléas de la vie..

Venez chanter avec les artistes

Profiter d’une mise en scène spectaculaire

Féliciter les artistes pour l’ambiance et la bonne humeur communicatives

Pratique

Réservation par téléphone conseillée, les places étant limitées

– Pour le spectacle de 17h au 06 86 96 57 01.

– Pour le spectacle de 21h au 06 84 79 91 06.

Plus d’information sur la page facebook de l’association Retz’cital

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06 21:00:00

Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire theatre@sainte-pazanne.com

L’événement RETZ’CITAL Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2024-03-01 par eSPRIT Pays de la Loire