FÊTE DE LA MUSIQUE 8 rue Saint Nicolas, 21 juin 2023, Rettel.

Animation musicale dans le jardin de la mairie, dans le cadre de la fête de la musique.. Tout public

Mercredi 2023-06-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-21 . 0 EUR.

8 rue Saint Nicolas Jardin de la mairie

Rettel 57480 Moselle Grand Est



Musical animation in the garden of the town hall, within the framework of the music festival.

Animación musical en el jardín del ayuntamiento, en el marco del festival de música.

Musikalische Unterhaltung im Garten des Rathauses im Rahmen der Fête de la Musique.

