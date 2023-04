MARCHÉ DE LA FRAISE Chemin du Blauenberg, 11 juin 2023, Rettel.

Le marché de la fraise est une vitrine du savoir-faire local. On y retrouvera les producteurs locaux du territoire. Possibilité de se restaurer sur place à partir de repas faits exclusivement à base des produits de la ferme.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. 0 EUR.

Chemin du Blauenberg

Rettel 57480 Moselle Grand Est



The strawberry market is a showcase of local know-how. Local producers of the territory will be present. Possibility to eat on the spot from meals made exclusively from the farm’s products.

El mercado de la fresa es un escaparate del saber hacer local. Estarán presentes productores locales de la zona. Es posible comer in situ con platos elaborados exclusivamente con productos de la granja.

Der Erdbeermarkt ist ein Schaufenster des lokalen Know-hows. Man findet dort die lokalen Erzeuger der Region. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort Mahlzeiten zu sich zu nehmen, die ausschließlich aus den Produkten des Bauernhofs hergestellt werden.

Mise à jour le 2023-04-13 par TROIS FRONTIERES TOURISME