Moselle Rettel . Marche populaire IVV organisée par le foyer communal et rural de Rettel. 3 parcours de 5, 10 et 20 km vous sont proposés. Possibilité de se restaurer sur place. +33 6 12 24 69 93 Rettel

