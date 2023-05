Rétrspective Ernst Lubitsch Cinéma le Louxor, 17 mai 2023, Paris.

Du mercredi 17 mai 2023 au mardi 30 mai 2023 :

.Tout public. payant

Tarif normal : 10 €

Tarif réduit : 8 €

-26 ans : 5,5 €

Tarif matinée : 6,8 €

Carte Louxor 10 places : 60 €

Carte Louxor 5 places : 34,5 €

Cartes UGC Illimité et CinéPass acceptées.

CCU et CinéChèque acceptés.

« J’ai parlé de ce qui s’apprend, j’ai parlé du talent, j’ai parlé de ce qui au fond, éventuellement, peut s’acheter en y mettant le prix, mais ce qui ne s’apprend ni ne s’achète c’est le charme et la malice, ah, le charme malicieux de Lubitsch, voilà qui faisait de lui vraiment un Prince. » François Truffaut – Cahiers du cinéma – février 1968

RÉTROSPECTIVE EN 7 FILMS

HAUTE PÈGRE • Trouble in

Paradise

USA – 1932 – 1h23 –

VOSTF

Avec Miriam Hopkins, Kay

Francis.

« Avec son

élégance minimaliste, son pouvoir allusif et son

absence de second degré (Lubitsch ne cache pas sa

gravité derrière sa légéreté ;

il est léger et grave), Haute Pègre peut

passer pour le mètre-étalon du chic

cinématographique, ou du grand art, ce qui pour une fois

revient au même. » ADRC / rétrospective

Lubitsch



SÉRÉNADE À

TROIS • Design for living

USA – 1933 – 1h30

– VOSTF

Avec Miriam Hopkins, Gary Cooper, Frederic March

« Visuellement,

Lubitsch ironise ou s’attendrit, démolit ou transcende, et

la subversion sexuelle du propos se métamorphose en

subversion du verbe par l’image. Sérénade

à trois, c’est un Lubitsch de charme. » ADRC / rétrospective

Lubitsch

LA

HUITIÈME FEMME DE BARBE BLEUE • Bluebeard’s eighth

wife

USA – 1938 – 1H27

– VOSTF

Avec Claudette Colbert, Gary Cooper

« La Lubitsch’s

touch, c’est aussi cela : faire des films non pas pour soi, ni

même pour son propre public, mais pour que, près

d’un siècle plus tard, on puisse encore rire sans retenue

devant les démêlés de Gary Cooper avec sa

camisole de force. »

Critikat – Ophélie Wiel

NINOTCHKA

USA – 1939 – 1h50 –

VOSTF

Avec Greta Garbo, Melvyn Douglas,

Bela Lugosi

« « Il était le seul

grand metteur en scène à Hollywood. Ninotchka a

été le seul film pour lequel j’ai été

dirigée par un grand metteur en scène » dira,

à son sujet, Greta Garbo. » Critikat

– Marie Bigorie

RENDEZ-VOUS

• The Shop around the corner

USA – 1940 – 1h45 – VOSTF

Avec Margaret Sullavan, James Stewart

« C’est le plus beau film de Lubitsch, car le plus sensible

: les gags sont irrésistibles, mais l’humour se teinte

d’une délicieuse et slave mélancolie. Dans cet

imbroglio sentimental, cette valse de malentendus somptueusement

orchestrée, il n’y a pas de prince, d’escroc ou de

charmeuse, mais des gens ordinaires, fragiles : ils craignent le

chômage, la solitude, sont tentés par le suicide.

Mais ils finissent par en rire… »

Télérama – Guillemette Odicino

TO BE OR

NOT TO BE

USA – 1942 – 1h52 – VOSTF

Avec Carole Lombard, Fellix Bressart, Jack Benny

« Le film le plus connu de Lubitsch aujourd’hui fut, en son

temps, le plus controversé, et perdit beaucoup d’argent.

Même ceux qui l’adoraient, dans l’entourage du

réalisateur, voulaient en faire couper certains dialogues

trop « osés ». Mais Lubitsch s’avéra intraitable : il

était persuadé d’avoir produit un chef-d’oeuvre.

» ADRC /

rétrospective Ernest Lubitsch

LA

FOLLE INGÉNUE • Cluny Brown

USA – 1947 – 1h40 – VOSTF

Avec Jennifer Jones, Peter Lawford, Charles Boyer

« Scénario solidement insensé et sarcastique,

dialogues truculents, allusions grivoises autour de tuyauteries

engorgées qui défient le code Hays, le tout

photographié par l’excellent directeur photo Joseph

LaShelle. Les derniers feux toujours étincelants du

cinéaste, avec une ellipse finale jouissive, pur moment de

« Lubitsch Touch ». » Cinémathèque

Française

Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris

Contact : https://www.cinemalouxor.fr/ 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.cinemalouxor.fr/evenement/2084120-r-trospective-ernst-lubitsch

haute pègre