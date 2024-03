Rétrovision Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, jeudi 8 février 2024.

Rétrovision Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Images, éditions, vidéo et diffusions sonores, performances et conversations.

Une proposition de la Galerie de tous les possibles.

Ici-Même [Gr.], groupe d’artistes transdisciplinaires, fait une « station » à la Galerie de tous les possibles et déplie ses archives d’une vingtaine d’années d’expériences et de propositions artistiques à Marseille. Images, éditions, vidéo et diffusions sonores, performances et conversations entre inconnu·es.



Une « exposition en mouvement ». Les objets graphiques occupent souvent une place importante dans les propositions d’Ici-Même [Gr.] : topos-guides, récits d’expériences partagées, jeux de conversation, mais également partitions et protocoles performatifs pour la voix. Cette exposition est l’occasion de découvrir leurs archives vidéos et sons : traversées de ville de jour et de nuit, créations radiophoniques…

Rétrovision se veut aussi être un lieu de rencontres, un point de départ pour d’autres explorations, un processus jamais achevé, toujours renouvelé.



« Inviter Ici-Même [Gr.] à la Galerie de tous les possibles, cela signifie nous inviter à participer à la re-définition d’un lieu, qui se veut davantage un lieu de fabrique d’expériences partagées, ouvert sur son quartier (et au-delà) qu’un lieu d’exposition. Nous envisageons notre “station” à la galerie comme un espace-temps ouvert sur l’extérieur, s’étendant sur ses alentours. «

– Ici-Même [Gr.]



Vernissage mercredi 21 février à 18h



Carte blanche à Ici-Même [Gr.]

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08

fin : 2024-04-20

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

