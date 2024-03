RETROUVEZ UN SOMMEIL SEREIN AVEC LA NATUROPATHIE Montpellier, mercredi 27 mars 2024.

Mercredi 27 mars de 16h00 à 17h30

Venez partager un moment avec Hélène qui vous donnera les clés pour un sommeil paisible et réparateur.

Venez partager un moment avec Hélène qui vous donnera les clés pour un sommeil paisible et réparateur. Au programme l’alimentation adéquate pour bien dormir, les plantes et nutriments essentiels pour retrouver un sommeil serein.

Les gouters Bien-être se déroulent tous les mercredis.

La conférence avec une tisane et une part de cake 10 € 10 10 EUR.

10 Rue Levat

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement RETROUVEZ UN SOMMEIL SEREIN AVEC LA NATUROPATHIE Montpellier a été mis à jour le 2024-03-07 par OT MONTPELLIER