du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Gymnase Marègue

**Samedi 11 décembre** : * 16h00 : U15 Filles US CENON / AMBARES * 18h00 : U17 Garçons US CENON / LE TAILLAN * 20h30 : SENIORS F (1) US CENON / ST MEDARD **Dimanche 12 décembre :** * 11h00 : U20 Garçons US CENON / ME BOUSCAT * 13h00 : SENIORS G (2) US CENON / MERIGNAC **CONTACT :** [**US CENON BASKETBALL**](https://www.uscenon.fr/basketball/)

Gymnase Marègue rue Jean Cocteau 33150 Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T16:00:00 2021-12-11T22:30:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T15:00:00