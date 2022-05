Retrouvez le musée le temps d’une soirée Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Retrouvez le musée le temps d’une soirée Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, 14 mai 2022, Bourges. Retrouvez le musée le temps d’une soirée

Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, le samedi 14 mai à 20:00 Entrée libre

Profitez de cette Nuit pour découvrir ou redécouvrir l’espace d’exposition permanente du musée. Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher Rue Heurtault de Lamerville 18000 Bourges Bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

