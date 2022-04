Retrouvez la librairie Comme un roman et ses recommandations littéraires. Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Retrouvez la librairie Comme un roman et ses recommandations littéraires. Mairie de Paris Centre, 19 avril 2022, Paris. Dans le cadre du programme De la Culture avant toute chose, rendez-vous culturel hebdomadaire et gratuit, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 19 avril à l’évènement Qui a lu, lira! par la librairie Comme un roman.

Date et horaire exacts : Le mardi 19 avril 2022

de 19h30 à 20h30

gratuit Sans réservation dans la limite des places disponibles. La librairie « Comme un roman » fait son émission le mardi 19 avril en direct de la Mairie de Paris Centre. Les libraires vous présenteront alors leurs derniers coups de coeur en littérature, polars, arts et jeunesse. Et surprise : les libraires viendront accompagnés d’un auteur mystère… Interview, lecture d’extraits et questions du public constitueront un temps d’échanges et de partages culturels généreux… Vous repartirez enrichis d’envies et d’idées de lectures à foison ! Rendez-vous à 19h30 en salle des mariages. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller Paris 75003 Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://twitter.com/MParisCentre

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie de Paris Centre Adresse 2 rue Eugène Spuller Ville Paris lieuville Mairie de Paris Centre Paris Departement Paris

Mairie de Paris Centre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Retrouvez la librairie Comme un roman et ses recommandations littéraires. Mairie de Paris Centre 2022-04-19 was last modified: by Retrouvez la librairie Comme un roman et ses recommandations littéraires. Mairie de Paris Centre Mairie de Paris Centre 19 avril 2022 Mairie de Paris Centre Paris Paris

Paris Paris