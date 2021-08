Retrouver son temps de cerveau disponible Vacouva Coworking, 23 septembre 2021, Nantes.

2021-09-23

Horaire : 17:30 19:30

Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com

Notre temps de cerveau disponible est, depuis l’avènement des médias, l’objet de toutes les attentions. Depuis quelques années, on parle même d’économie de l’attention. Comment, à l’ère du numérique et des dispositifs de plus en plus perfectionnés pour capter notre attention, rester maître de notre temps et de notre capacité à rester concentré plus de 5 minutes ? Comment gérer les injonctions contradictoires de réponses immédiates et d’efficacité ? Dans le cadre de Nantes Digital Week

Vacouva Coworking 43 Quai de Malakoff Malakoff – Saint-Donatien Nantes